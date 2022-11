Enel: assunzioni per tecnici – operativi a novembre 2022

Come viene riportato da Circuito Lavoro, sono mirate a giovani diplomati le posizioni offerte a novembre da Enel, multinazionale dell’energia attiva da 50 anni e tra i primi produttori di fonti rinnovabili. La più grande azienda elettrica d’Italia, sempre in continua formazione e sviluppo, ha avviato una selezione a figure, anche senza esperienza, da inserire nelle imprese di tutto il territorio nazionale come tecnici – operativi. Di seguito le informazioni per potersi candidare alla proposta lavorativa.

Tipo di contratto

Il contratto previsto sarà di apprendistato e della durata di 36 mesi. Si inizierà con un periodo di formazione teorica e pratica e i candidati selezionati saranno affiancati inoltre da un tutor aziendale.

I requisiti richiesti

Per lavorare come tecnico in Enel è obbligatorio possedere un diploma tecnico o professionale in meccanica, elettronica o affini. L’azienda avrà un ulteriore occhio di riguardo per chi:

ha competenze tecniche di tipo elettrico / elettronico / meccanico;

è disponibile a svolgere eventuali attività in reperibilità;

è sensibile ai temi della sicurezza;

ha una buona conoscenza di competenze digitali;

ha buone capacità organizzative e orientamento al problem solving;

ha buone capacità relazionali e attitudine a lavorare in team;

è proattivo;

rispetta le scadenze.

Come candidarsi

Gli interessarti alla mansione di tecnico Enel potranno inviare la propria candidatura accedendo alla pagina ‘Diplomati per posizioni tecnico-operative‘ nella sezione delle posizioni aperte del sito della società, dopo essersi registrati creando un proprio account.