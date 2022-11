Clarks richiama nel mondo le scarpe vendute anche da Amazon e on line. Interessato anche il mercato italiano

Otto modelli di scarpe da donna sono stati richiamati a livello globale da Clarks dopo che i test hanno rilevato tossine nei prodotti. Lo ha annunciato giovedì il rivenditore britannico. Circa 113.000 paia sono state vendute negli Stati Uniti e altre 10.000 in Canada, secondo un avviso pubblicato dalla US Consumer Product and Safety Commission. Prodotte in Cina, le scarpe richiamate sono state vendute nei punti vendita Clarks, in altri negozi e online da febbraio 2022 a ottobre 2022 per circa 65 dollari.

Altri rivenditori che hanno venduto le scarpe includono Amazon, DSW, JC Penney, Kohl’s, Macy’s, Shoe Carnival, QVC e Zappos. “Alcuni campioni di queste scarpe presentano livelli eccessivi di sostanze chimiche benzidina o dimetossibenzidina che si trovano nei coloranti azoici e sono limitate in alcune giurisdizioni”, ha detto Clarks in un comunicato stampa. “Il contatto prolungato e diretto con il materiale della tomaia delle scarpe può esporre chi le indossa a queste sostanze chimiche, che sono tossiche e possono causare effetti negativi sulla salute”. Una sostanza potenzialmente cancerogena, la benzidina è una sostanza chimica sintetica che non è stata venduta negli Stati Uniti dalla metà degli anni ’70, secondo il National Cancer Institute. Gli Stati Uniti hanno utilizzato grandi quantità della sostanza chimica in passato per usi come la produzione di coloranti per tessuti, carta e pelle. Le scarpe richiamate includono lo stile Breeze nelle Americhe e lo stile Brinkley altrove, in tutte le colorazioni blu navy o blu scuro e introdotte per la stagione primavera/estate 2022, ha affermato Clarks.

Sono interessati i seguenti modelli: Brinkley Step in navy; Breeze Step in marina; Breeze Step in blu navy/bianco; Breeze Step in blu scuro; Breeze Ave in blu scuro; Brinkley Ave in blu scuro; Brinkley Shore in marina; e Breeze Shore in marina. Le persone possono individuare se le loro scarpe devono essere restituite controllando il numero dell’articolo del prodotto, le prime otto cifre del numero a 12 cifre sotto la taglia e le informazioni sulla vestibilità su un’etichetta all’interno della calzatura. I clienti possono consultare il sito Web di ritiro dell’azienda o inviando un’e -mail a productrecall@customerreply.clarks.com. I clienti statunitensi possono chiamare l’azienda al numero verde (800) 480-5992 dalle 6:00 alle 18:00 Eastern. Con sede a Somerset, in Inghilterra, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, Clarks è stata fondata nel 1825 e opera in più di 100 mercati in tutto il mondo tra cui l’Italia.