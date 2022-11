I Carabinieri della Stazione di Picinisco, con la collaborazione dei militari della Stazione di Atina, al termine delle indagini, hanno denunciato a piede libero un 39enne della provincia.

L’uomo che, armato di coltello, nei giorni scorsi era stato notato da alcuni ragazzi a bordo della corriera co.tra.l. che collega diversi paesi della provincia di Frosinone, è stato rintracciato preso la casa comunale di Atina mentre veniva sottoposto ad un accertamento sanitario, disposto dalla locale autorità nei suoi confronti, venendo trovato in possesso di un coltello a serramanico di 24 cm. all’interno di un marsupio dal quale non si separava mai, proprio come raccontato dai giovani. L’uomo, con evidente disagio psicologico, è stato affidato alle cure dei medici dell’ospedale di Cassino dove si trova ricoverato.

Continua l’impegno dei Carabinieri nel contrasto di ogni forma di illegalità per rispondere alla richiesta di sicurezza della cittadinanza.

Anagni, i Carabinieri arrestano un 37enne per spaccio di stupefacenti

Nella notte di giovedì u.s., i militari della Stazione Carabinieri di Anagni nel corso di un servizio di controllo del territorio volto alla prevenzione e repressione dei reati predatori e dello spaccio di stupefacenti, hanno proceduto all’arresto di un 37enne della zona, conosciuto alle FF.PP., che a seguito di perquisizione veniva trovato in possesso di sostanze stupefacenti del tipo hashish.

L’uomo era da tempo attenzionato dai militari in quanto vi erano fondati motivi che potesse detenere hashish pronto per essere immesso nel mercato locale. L’attività info-investigativa dei Carabinieri operanti dava i suoi frutti, infatti, il soggetto a seguito di perquisizione personale e domiciliare veniva trovato in possesso di 44 grammi di hashish che deteneva occultato sulla propria persona e nell’abitazione già suddivisa in dosi e pronta per lo spaccio. Venivano rinvenuti nella disponibilità dell’uomo anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

L’arrestato nella mattinata odierna è stato presentato a giudizio innanzi al Tribunale di Frosinone che, ritenendo legittima l’adozione del provvedimento precautelare, ha convalidato l’arresto. L’indagato, che è stato rimesso in libertà, vedrà accertata la sua colpevolezza solo con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.

