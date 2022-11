Pontecorvo, donna non vedente allontanata dal supermercato: “I cani non possono entrare”

Fatto spiacevole avvenuto a Pontecorvo: una donna ipovedente, insieme al suo cane guida, è stata allontanata da un supermercato.

Non vedente con il cane viene allontanata da un supermercato

Nei giorni scorsi, una donna di 35 anni ipovedente è stata allontanata da un supermercato di Pontecorvo. Il motivo? Stando a quanto appreso, all’interno del negozio non potevano esserci animali, anche se d’ausilio per camminare.

La donna, accompagnata anche dal marito, ha provato a dare spiegazioni ma, purtroppo, quest’ultime sono valse a poco. Una situazione che segnato profondamente anche chi ha assistito ai fatti.

Arrabbiata, la 35enne ha subito chiamato i militari di Pontevorvo che sono prontamente intervenuti. Spiegata la situazione, il responsabile si sarebbe subito scusato.

La nota dell’amministrazione comunale di Pontecorvo

Abbiamo appreso che sul nostro territorio c’è stato un episodio di discriminazione ai danni di una donna ipovedente, alla quale è stato impedito di entrare con il suo cane conduttore in un noto supermercato. Esprimiamo la nostra più totale vicinanza alla donna. Siamo rammaricati, la nostra comunità è accogliente e inclusiva: speriamo che episodi del genere non accadano più. Lo affermano in una nota congiunta il sindaco e l’assessore alla tutela degli animali Annagrazia Longo.