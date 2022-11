D’Arienzo, collezioni di capispalla artigianali che rappresentano tutta l’eleganza del Made in Italy

Realtà nata nel 1991 dall’idea dei coniugi D’Arienzo e Savarese, la D’Arienzo è un’azienda a carattere familiare, che si occupa della confezione di capi d’abbigliamento in vera pelle, 100% Made in Italy. Situata nel celebre distretto conciario di Solofra, dà forma a collezioni dedicate a donne, uomini e bambini, dove l’eleganza si coniuga con la pregevolezza di lavorazioni totalmente artigianali.

Sfruttando prevalentemente pelli conciate di piccola taglia, ovine e caprine, gli esperti del team creano iconici capispalla: dalla giacca di pelle biker ai cappotti, passando per blazer, piumini e bomber. L’azienda si occupa anche del commercio al dettaglio di pellicce, accessori e calzature, presso lo showroom dedicato, collocato sempre a Solofra.

Per circa tre decenni, tutti i componenti della famiglia si sono impegnati per far acquisire all’impresa sempre più visibilità, anche a livello internazionale. Infatti, con la partecipazione a fiere di settore e diversi eventi, la D’Arienzo ha potuto espandersi, guadagnando l’attenzione di un pubblico sempre più vasto.

Nel 2014 nasce il negozio digitale D’Arienzo Collezioni (www.darienzocollezioni.it). Permette ai clienti, direttamente dal PC o dallo smartphone di scoprire i prodotti disponibili in store, acquistarli e riceverli comodamente a casa propria.

L’apice del successo, però, è nel 2017, anno in cui l’azienda viene sorpresa dal notevole aumento del proprio fatturato. A ciò si uniscono importanti attestati ricevuti da autorevoli enti di ricerca. Il marchio D’Arienzo è presente nella classifica dei migliori 750 e-commerce d’Italia 2022/2023 scelti dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza.

Tutt’oggi, lo scopo principale dell’impresa è quello di valorizzare e promuovere le risorse del territorio, aumentando la produzione artigianale Made in Italy. Giacche, chiodi biker, accessori e calzature sono raffinati, versatili e confortevoli da indossare. In più, sono presentati a prezzi davvero competitivi.

Ogni prodotto, del resto, rappresenta una creazione unica ed inimitabile, declinata rispetto a modelli di tendenza con diverse tipologie di pellami: classica nappa, pelle rifinita al naturale effetto liscio, pullup e pelle lavata effetto vintage, ma anche pellami scamosciati dall’effetto scrivente e dal tatto setoso.

Come già anticipato, la vendita dei capispalla ha interessato anche i mercati stranieri. La D’Arienzo, infatti, ha partecipato a diversi eventi internazionali, per favorire l’esportazione dei propri prodotti in tutto il mondo.

La strategia, chiaramente, ha coinvolto anche l’e-commerce. Oggi, l’azienda ha raggiunto oltre 70 Paesi nel mondo e circa il 40% del fatturato proviene dall’esportazione. È proprio questo che rende la D’Arienzo la perfetta combinazione tra artigianalità e impresa.