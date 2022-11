Il personale della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Sora, la scorsa settimana, ha dato esecuzione ad una misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alla persona offesa, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Cassino, nei confronti di un quarantenne sorano.

La vicenda

La misura è scaturita da una attività di indagine, svolta dal personale del Settore Anticrimine con il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, che ha riportato evidenze di una situazione di maltrattamenti in famiglia a carico di una donna, che si è poi estrinsecata in atti persecutori di seguito alla separazione della coppia.

Per evitare il proseguo dell’azione molesta e persecutoria, che ha coinvolto anche il figlio della ex coppia, si è dunque giunti all’emissione della Misura cautelare, emessa su richiesta della Procura di Cassino, che comporta il divieto di avvicinamento alla persona offesa e quello di non comunicare con alcun mezzo con la stessa e con i relativi familiari.

