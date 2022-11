Roma, primo pomeriggio di disagi per i pendolari: interrotta circolazione dei treni sulla Metro B. Infatti, poco fa è stata soccorsa una persona sui binari alla fermata Bologna.

Roma, disagi con la metro: soccorsa una persona alla metro Bologna oggi

Ancora non sono chiare le motivazioni riguardanti il soccorso. Potrebbe essersi trattato di un malore, così come di altro. Sul posto sono giunti i soccorsi del 118.

In merito alla dinamica di quanto successo, potrebbero seguire aggiornamenti. Intanto, proseguono i problemi per i pendolari capitolini, dopo che per procedere in maniera sicura all’intervento di soccorso Atac ha annunciato di aver interrotto la circolazione sull’intera linea.

Ricordiamo dunque che il soccorso è stato prestato alla fermata metro Bologna.

La situazione attuale, in attesa del normale ripristino della circolazione, è la seguente:

Circolazione interrotta

soccorso a una persona sui binari alla fermata Bologna. Bus sostitutivi

Metro attiva Castro Pretorio-Laurentina e Monti Tiburtini-Rebibbia

