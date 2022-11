Roma, ragazza disabile cade dallo scuolabus e si rompe un braccio

Incidente per una ragazza disabile di 15 anni. È successo a Roma.

Cade dallo scuolabus e si rompe un braccio: disavventura per una giovane 15enne disabile

A riportare la notizia è stato direttamente il quotidiano Repubblica. Secondo quanto appreso, Ludovica, giovane ragazzi di 15 anni affetta da paralisi cerebrale infantile, si è ribaltata proprio sulla pedana elevatrice dello scuolabus e si è rotta il braccio sinistro. La giovane è stata subito trasportata presso all’Ospedale Gemelli di Roma e dimessa dopo 15 giorni.

Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale che hanno compilato una relazione già acquisita dall’avvocato del padre di Ludovica. Stando a quanto raccontato dal padre della ragazza, gli operatori non non sarebbero saliti insieme a lei sulla pedana e, per giunta, non avrebbero azionato il freno-ruota.