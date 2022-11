Lavoro in OVS: posizioni aperte anche a Roma e Frascati

Come viene riportato da Circuito Lavoro, se siete alla ricerca di un’occupazione, consultate di seguito le offerte di lavoro OVS che riguardano i vari punti vendita in tutta Italia. Scopriamo dunque le posizioni aperte in OVS a ottobre 2022.

Figure ricercate in OVS

Addetti/e vendita

Requisiti: esperienza precedente presso aziende del Fashion Retail e capacità di problem solving. Ancora, attitudine al lavoro in team, ottime doti dialettiche e relazionali. Costituirà infine titolo preferenziale la conoscenza del fashion system e delle tecniche di visual merchandising

Magazziniere

Requisiti: esperienza precedente presso aziende del Fashion Retail e capacità di problem solving, attitudine al lavoro in team. Ancora, ottime doti dialettiche e relazionali. Costituirà titolo preferenziale la conoscenza del fashion system e delle tecniche di visual merchandising. Completa il profilo la conoscenza di una o più lingue straniere

Head of Social Media

Requisiti: 3/5 anni di esperienza nella conduzione di strategie di social media per il settore moda/retail. Esperienza nell’utilizzo di diverse piattaforme di social media: Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube. Dimestichezza con gli strumenti di programmazione, reporting, pubblicazione e analisi dei social media. Buona esperienza nella gestione di stakeholder e agenzie. Esperienza di lavoro con influencer e KOL per costruire forti partnership e contenuti di marca. Infine, piccate capacità di editing e attenzione ai dettagli e ottimo inglese sia scritto che parlato

A questo link potrete consultare tutte le offerte di lavoro per lavorare in OVS.

Come candidarsi

Ma come fare domanda per una delle posizioni aperte in OVS per il mese di ottobre 2022? Dopo avere selezionato l’offerta che vi interessa, non dovrete fare altro che cliccare sul bottone che riporta la scritta “CANDIDATI”.