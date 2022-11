I poliziotti municipali di Ciampino, durante le attività di controllo del territorio a tutela della cittadinanza precedenti la notte di “Halloween”, nella serata di ieri, 31 ottobre, sono intervenuti in via Gaspare Spontini a seguito dell’investimento di una anziana signora di Ciampino, successivamente trasportata in codice rosso al Policlinico “Tor Vergata”.

Ciampino, donna investita nei pressi della Stazione

L’investimento, tra l’altro, è accaduto mentre che la pattuglia stradale era già impegnata per rilevare un incidente di lieve entità, tamponamento che ha coinvolto tre autovetture, accaduto poco prima al centro di Ciampino.

Giunta la chiamata alla centrale operativa, tre pattuglie impegnate nei controlli straordinari disposti per la sicurezza delle manifestazioni, si sono così precipitate sul luogo del sinistro e, una volta allertato il personale sanitario dell’Ares 118, hanno provveduto a prestare i primi soccorsi, tenuto conto che la vittima dell’investimento, una donna italiana di ottantacinque anni residente a Ciampino, si trovava ancora distesa sull’asfalto, a poca distanza dal punto d’urto col veicolo coinvolto.

Una volta trasportata l’infortunata presso il Policlinico “Tor Vergata” in codice rosso da parte del personale sanitario, gli agenti hanno effettuato i rilievi infortunistici di rito e, nel contempo, trasferito la conducente del veicolo coinvolto (posto sotto sequestro ed ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria) presso il laboratorio di Polizia Scientifica del Comando, al fine di procedere agli accertamenti in merito all’eventuale uso di alcol o sostanze stupefacenti, il tutto con esito negativo.

La stessa conducente si è resa subito disponibile e si è prodigata nel primo soccorso all’investita, anche con l’aiuto di alcuni passanti e dei commercianti delle attività prospicenti al luogo dove è accaduto l’incidente, che si trova tutt’ora ricoverata presso il Policlinico Universitario di Tor Vergata.

La dinamica ricostruita dalla Polizia Locale di Ciampino vede l’autovettura provenire da via Pirzio Biroli con direzione viale Kennedy che ha impattato a bassa velocità l’anziana signora che stava attraversando la sede stradale.