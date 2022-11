Tragico incidente a Marino: morto motociclista di 32 anni

Tragico incidente in zona Loggette, nel territorio comunale di Marino, ieri pomeriggio, 31 ottobre 2022: morto Matteo Di Niro, motociclista 32enne, originario di Grottaferrata.

Marino, tragico incidente: morto 32enne di Grottaferrata

Il 32enne stava percorrendo la via dei Laghi, in direzione Velletri, quando si è scontrato con un’auto, in località Loggette, all’altezza del chilometro 8+200. L’impatto, violentissimo, ha sbalzato il giovane alla guida della moto; ferito anche il conducente dell’auto, trasportato poi all’ospedale di Frascati. Intervenuti sul posto anche i Carabinieri e gli agenti della Polizia Locale.

Il messaggio di cordoglio dell’Amministrazione comunale di Grottaferrata

“L’Amministrazione comunale di Grottaferrata rivolge le sue più sentite condoglianze alla famiglia Di Niro per la tragica e prematura scomparsa di Matteo, giovane professionista del nostro territorio”, è il messaggio di cordoglio pubblicato tramite un post Facebook.

Foto di repertorio