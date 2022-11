I Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno arrestato un 34enne di Passoscuro, gravemente indiziato del reato di tentato omicidio e altri due uomini, di 28 e 31 anni di Roma, gravemente indiziati dei reati di lesioni dolose aggravate, minacce aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale.

I fatti

I fatti risalgono alla mattinata di domenica 23 ottobre quando, una pattuglia della Stazione di Passoscuro è stata allertata per una segnalazione di un’auto sospetta che si aggirava tra le vie del centro cittadino. Una volta giunti sul posto, i militari hanno potuto constatare come il 28enne e il 31enne, armati di una bottiglia di vetro, colpivano ripetutamente e con violenza il 34enne. L’arrivo dei Carabinieri ha permesso a quest’ultimo di divincolarsi dalla presa degli assalitori, è salito a bordo della sua autovettura e ha investito uno dei due in pieno. Successivamente il 34enne, è sceso dal veicolo ed in preda ad una furia omicida, ha cercato di colpire nuovamente con una accetta l’investito, il cui corpo era già riverso a terra; i militari sono riusciti a bloccarlo e lo hanno ammanettato.

Tutti e tre sono stati però arrestati, anche se con accuse diverse e accompagnati presso il carcere di Civitavecchia dove il loro arresto è stato convalidato.