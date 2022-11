Di seguito, la situazione legata agli asili nido e le scuole di infanzia di Roma, descritta dal Coordinamento Precarietà e Unità:

La situazione che si sta vivendo all’interno degli asili nido e delle scuole d’infanzia di Roma Capitale è surreale, ad oggi non è stato rispettato nulla dell’accordo sindacale siglato il 29 Luglio 2022, ancora oggi non viene rispettato il rapporto Educatore bambino che la Legge regionale ha stabilito essere di 1 con 7 bambini, ciò non è garantito e non viene tutelato il rispetto e la cura del piccolo utente.

Le sostituzioni per le 104 o per il servizio pomeridiano non sono garantite e non viene inviato il personale supplente per garantire la qualità del servizio per tutto l’arco della giornata. Altro punto dolente riguarda la tutela dei bambini diversamente abili i quali sono totalmente scoperti in quanto non è garantita l’insegnante per tutta la giornata.