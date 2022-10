Restituito in tempi record ai cittadini il parcheggio dell’Ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina con accesso da via Pedemontana. L’area, di circa 3500 metri quadri, è stata completamente asfaltata in una settimana e mette ora a disposizione degli utenti circa 120 posti auto.

Le dichiarazioni

“Si tratta di un intervento importante – spiega il Direttore Generale della ASL Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito – non solo dal punto di vista della fruibilità dell’area ma anche per la sicurezza e l’immagine dell’Ospedale di un’Azienda che vuole essere sempre più vicina alle esigenze dei propri cittadini”.

“Un altro segnale importante per rendere il nostro Ospedale sempre più fruibile e funzionale per tutti i cittadini.– commenta il presidente della VII Commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare, Rodolfo Lena – Continua la riqualificazione dell’intera struttura con investimenti che ci proiettano nel futuro in maniera sempre più adeguata”.