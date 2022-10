Instagram down oggi: sospesi numerosi account, follower in calo

Problemi con Instagram, il celebre social Meta: dal primo pomeriggio di oggi, 31 ottobre 2022, sono numerose le segnalazioni da parte di utenti che non riescono ad accedere al proprio account. Segnalata anche una massiccia diminuzione del numero dei follower.

Poco prima delle 14:00 di oggi, molti utenti hanno iniziato a segnalare di avere problemi con i propri account Instagram. In tanti, infatti, hanno riportato di avere il profilo sospeso, come se Instagram avesse deciso di bloccare diversi account. Al momento, non sono state dichiarate le cause del malfunzionamento del noto social.

We're aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We're looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown

— Instagram Comms (@InstagramComms) October 31, 2022