Si conclude oggi il Lucca Comics 2022. Un’edizione che dopo le restrizioni dovute alla pandemia è ritornata in grande stile. Le star nazionali e internazionali, come sempre, non sono mancate; ma, dal momento che la quantità dei biglietti venduti non ha risentito delle limitazioni degli ultimi due anni, ha permesso il ritorno di una marea umana tra le strade della splendida cittadina toscana.

Ultima giornata di Lucca Comics 2022

Da tutta Italia e anche dall’estero sono arrivate persone e cosplayer per colorare una città intera. Dalla regione Lazio, ancora una volta, sono molte le persone che hanno approfittato anche del bel tempo per concedersi più di un weekend di relax nella cittadina del Centro-Italia. Non solo persone comuni, ma anche molti artisti di Roma e dintorni che hanno contribuito ad animare gli stand degli editori. Ed è ancora una volta un’edizione da record, con presenze che avrebbero potuto riempire per ben due volte anche gli stadi più capienti d’Italia.

Tra gli autori più apprezzati e ricercati c’era Zerocalcare, che ha visto i volti dei suoi numerosi lettori e contribuito a lasciargli un disegno omaggio come ricordo, ma anche Licia Troisi, Roberto Recchioni e tanti altri hanno fatto sì che ancora una volta l’atmosfera di Lucca acquisisse un ché di magico.

Dal lato editoriale, stiamo parlando di un settore sempre considerato di nicchia, che ultimamente sta vivendo una vera e propria età dell’oro. Certo, non tutti gli editori né gli editori fanno guadagni record, ma il sempre maggiore interesse delle persone verso i prodotti dell’industria culturale a 360 gradi di fumetto, cinema, serie tv, videogiochi e tutte le altre forme di intrattenimento non può che far ben sperare per il futuro. E arrivederci a Lucca Comics 2023. Sotto, la gallery con alcuni cosplayer che hanno allietato le persone della città.