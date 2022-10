Calci in faccia ad un senzatetto, poi la rissa fra giovanissimi: è quanto accaduto a Trastevere, cuore della movida romana. Il video della folle aggressione è stato riportato da La Repubblica.

Trastevere, senzatetto aggredito da un branco di ragazzini

Diversi adolescenti si sono accaniti contro un senzatetto a Trastevere: è quanto accaduto nell’ennesima notte di “movida violenta” a Roma. Dopo l’aggressione, scatta la rissa tra i giovanissimi, divisi in due fazioni. Nel frattempo, stando a quanto riporta il noto quotidiano, la vittima, un uomo di mezza età, in stato di incoscienza, rimane a terra. Sul posto, sono intervenuti poi il personale medico del 118 e gli agenti di Polizia. Il video è ora al vaglio degli inquirenti.

La condanna dell’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato

“L’aggressione avvenuta a Trastevere è di una violenza gratuita e inaudita, rivolta verso chi è più debole. L’uomo è stato trasferito in ospedale in codice giallo, è noto ai sanitari anche per patologie psichiatriche. È assurda questa folle violenza e spero che gli autori vengano presto individuati”.

Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Foto di repertorio