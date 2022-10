Fiuggi, abbandono di rifiuti sull’Anticolana: multate tre persone

Continuano le attività di controllo per la tutela del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Alatri. In particolare i militari della Stazione di Fiuggi, a conclusione di attività di accertamento avviata a seguito dell’abbandono di rifiuti, composti da scarti domestici ed urbani, rinvenuti lungo la via S.S. Anticolana, hanno sanzionato amministrativamente due uomini e una donna rispettivamente di anni 54, 22 e 23 residenti a Guarcino e Torre Cajetani.

La vicenda

Gli accertamenti svolti hanno consentito di raccogliere granitici elementi a carico dei predetti ai quali sono stati notificati i provvedimenti di illecito amministrativo e di conseguenza sono stati distintamente sanzionati con una contravvenzione di euro 600,00. Ai contravventori è stato imposto anche il ripristino dello stato dei luoghi, come disposto dal decreto legislativo n. 152/2006 più noto come “Testo Unico Ambiente”.

Nei giorni scorsi, sempre i Carabinieri di Fiuggi, avevano sanzionato un 18enne di Tivoli che aveva abbandonato rifiuti urbani sulla SS Prenestina all’altezza del Km.29,00