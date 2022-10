Giallo a San Lorenzo: uomo ferito davanti all’androne di casa muore in ospedale

Giallo a San Lorenzo: un uomo di 64 anni è stato ritrovato con una vistosa ferita alla testa davanti ad un portone in via dei Campani. Il 64enne, ancora in vita all’arrivo dei soccorsi, è morto poi in ospedale.

San Lorenzo, uomo ferito muore in ospedale

Un 64enne è stato ritrovato gravemente ferito davanti ad un portone in via dei Campani, nella zona di San Lorenzo venerdì scorso, 28 ottobre 2022. L’uomo è poi deceduto nella mattinata di ieri, 29 ottobre, presso l’ospedale San Giovanni Addolorata, nonostante tutti i tentativi dei medici di salvargli la vita. Al momento, sono sconosciute le cause del decesso.

L’ipotesi più accreditata è quella di una rovinosa caduta, che avrebbe procurato al 64enne una vistosa ferita in testa. Non si esclude, però, che l’uomo possa essere stato vittima di un’aggressione. Saranno ora le indagini e i risultati dell’autopsia a svelare cosa sia realmente accaduto.

