Da Alatri a Colleferro per vendere droga: scambia un militare in borghese per un acquirente

Scambia un Carabinieri per un acquirente: arresto a Colleferro

Il giovane di 22 anni era partito da Alatri per giungere a Colleferro e scambiare la droga, ma qui è successo il patatrac. Difatti il ragazzo, che viaggiava in macchina con ben 6 kg di hashish, si è fermato all’ingresso della cittadina alle porte di Roma ed invece di trovare l’acquirente della sostanza stupefacente ha trovato un carabiniere in borghese.

Insospettiti, i militari hanno cominciato a fare domande prima di procedere con la perquisizione. Il giovane è stato trovato con panetti di fumo avvolti nel cellophane con la scritta Glory of god. Per lui sono subito scattate le manette.