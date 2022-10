Grande azienda di logistica del Lazio cerca magazzinieri: le info

Segnaliamo un importante annuncio di lavoro nel Lazio dove una grande azienda, operante nel Settore Trasporti e Logistica, Gestione magazzini di deposito Grande Distribuzione e attività di supporto ai trasporti cerca 150 magazzinieri da inserire al più presto in organico. La sede di riferimento è quella di Passo Corese (polo logistico in provincia di Rieti). Se siete interessati a questa offerta di lavoro potete continuare a leggere di seguito per avere informazioni più dettagliaste sulla tipologia di lavoro e su come fare per inoltrare con successo la domanda.

Mansioni richieste

Partiamo con l’illustrarvi le mansioni richieste ai vari magazzinieri che verranno assunti:

operazioni di movimentazione merci

magazzinieri addetti picking incaricati di prelevare e raggruppare i prodotti che formano un ordine

imballaggio

etichettatura

validazione dell’ordine

Requisiti

Alcuni requisiti verranno considerati indispensabili ai fini di una corretta candidatura mentre altri saranno considerati preferibili ma non determinanti. Nel dettaglio tutti gli aspiranti candidati dovranno possedere:

patente di guida

esperienza professionale pregressa di magazziniere nella grande distribuzione

uso carrelli elevatori (considerato requisito non indispensabile ma preferibile)

Retribuzione e contratto

La retribuzione proposta per coloro che veranno selezionati è di euro 1358.46 come da CCNL logistica – trasporti. Tipologia contrattuale: tempo determinato (3 mesi) prorogabile e finalizzato ad occupazione stabile. Orario di lavoro è quello a tempo pieno. Ai sensi dell’articolo 27 Decreto Legislativo 198/06 la presente offerta di lavoro è rivolta ai lavoratori di entrambi i sessi

Come candidarsi

Ma come fare domanda per questo annuncio di lavoro nel Lazio, precisamente in provincia di Rieti? La procedura è semplice. Gli interessati dovranno inviare una mail all’indirizzo sportellopassocorese@regione.lazio.it scrivendo nell’oggetto il riferimento ID del profilo che si può trovare sulla locandina dell’annuncio. Come nome del file invece i nome e cognome del candidato, unitamente al format di autocandidatura debitamente compilato e sottoscritto e ad un valido documento di riconoscimento. Per farsi avanti c’è tempo fino al 15 novembre. Una volta ricevuti, tutti i curriculum saranno attentamente visionati e i profili ritenuti più interessanti saranno ricontattati per maggiori informazioni.