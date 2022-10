Ferentino, 80enne ruba la spesa nel supermercato: “Non ditelo ai miei nipoti”: il direttore le regala tutto

Furto in un supermercato di Ferentino da parte di un’anziana, il titolare se ne accorge e accade l’inaspettato.

80enne ruba la spesa al supermercato: il titolare le regala tutto

È successo tutto in Ciociaria, in particolare a Ferentino in un supermercato di via Casilina. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, una signora anziana stava facendo la spesa quando, ad un tratto, ha deciso di intascarsi beni di prima necessità nella borsa.

Il titolare dell’esercizio commerciale, vedendola rubare, ha subito avvisato gli uomini della sicurezza che l’hanno fermata. All’inizio la donna ha provato a fare resistenza, pensando di riuscire ad andare via, ma quando ha visto la gente radunarsi ha deciso di aprire la borsa e riconsegnare il tutto.

“Per favore, non voglio che i miei nipoti sappiano che la nonna è una ladra” – avrebbe esclamato l’anziana. A quel punto il direttore ha deciso di chiamare i Carabinieri per “annullare” l’intervento. Quindi le ha regalato tutti i beni di cui aveva bisogno. Insomma, un grande gesto di solidarietà.