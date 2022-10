Tangenziale Est, concluse le operazioni di decoro

È terminata questa mattina, alle ore 6, l’operazione decoro sulla Tangenziale Est, iniziata lo scorso 13 ottobre nel tratto compreso tra la Galleria Giovanni XXIII e viale Castrense.

Alfonsi : “Intervento di riqualificazione ambientale e sicurezza stradale atteso da anni “. Segnalini: “Un’operazione che avrà un impatto positivo sulla città”

Nel dettaglio, alcuni dati dell’intervento, finalizzato a migliorare decoro, pulizia e sicurezza di una delle principali arterie stradali del quadrante nord-est della capitale:

rimossi complessivamente 372 quintali di materiale vegetale e 370 metri cubi di materiale indifferenziato (da Servizio Giardini e Ama);

puliti 470 ricettori idraulici tra griglie, caditoie e bocche di lupo (CSIMU);

verificata la funzionalità di 2.575 punti luce e ripristinati 64 corpi illuminanti guasti (Areti – Gruppo Acea);

cancellati 1500 mq. di scritte vandaliche ed eliminati smog e polveri sottili su 2000 mq. di pannelli antirumore (Ufficio Speciale Decoro Urbano).

Agli interventi, coordinati dall’assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale, hanno partecipato i Gruppi della Polizia Locale competenti territorialmente, attraverso l’impiego complessivo di 60 pattuglie, per la chiusura degli accessi e lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza; 100 unità di personale del servizio giardini e 50 tra uomini e donne di AMA.

“Questi numeri danno l’idea del grande lavoro che è stato svolto e delle forze messe in campo per realizzarlo. Un’operazione congiunta e coordinata, attesa da anni da cittadini e comitati di quartiere. Un intervento assolutamente necessario sotto il profilo della riqualificazione ambientale e della sicurezza stradale che abbiamo intenzione di riproporre anche su altre strade strategiche della città” – dichiara l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi che ieri notte ha effettuato un sopralluogo insieme all’assessora Segnalini per verificare lo stato dei lavori.

“Riqualificazione e sicurezza sono state il fulcro del cantiere appena chiuso sulla Tangenziale est. Grazie a un proficuo lavoro di collaborazione abbiamo concluso dei lavori molto importanti su una delle strade a maggiore percorrenza di Roma. Le squadre a lavoro hanno mostrato grande efficienza, portando a termine lavorazioni che avranno un impatto positivo su tutta la città. Un’operazione ultimata con successo che intendiamo replicare” dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici e Infrastrutture di Roma Capitale, Ornella Segnalini.