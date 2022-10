Ore d’ansia per cercare di ritrovare Rocco Telesca, 48enne di Potenza che ha fatto sparire le proprie tracce. Potrebbe trovarsi vicino Termini.

Si cerca Rocco Telesca: potrebbe trovarsi vicino la stazione Termini

Dallo scorso 25 ottobre 2022 non si hanno più notizie di Rocco Telesca. Come viene riportato da Penelope Lazio, l’uomo si è allontanato in treno da Potenza per dirigersi a Roma e, proprio per questo, potrebbe trovarsi nei dintorni della Stazione Termini.

L’identikit

È alto m. 1,75, di corporatura robusta, capelli corti castani, occhi verdi occhiali con da vista, pantaloni blu camicia bianca, maglione celeste giubbino kway blu e marsupio nero.

Ha bisogno di assumere farmaci.

Per informazioni e avvistamenti c’è il Pronto Penelope cell. 339.6514799 pubblico