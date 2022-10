Colleferro, controlli serrati: nei guai due giovani per droga. 56nne di Carpineto rifiuta l’alcol test

Prosegue senza sosta l’azione di controllo dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro finalizzata alla prevenzione e alla repressione dei reati commessi nei luoghi di maggiore aggregazione sociale.

I dettagli

Il bilancio delle ultime attività straordinarie di controllo del territorio, a cui hanno preso parte i militari del Nucleo Radiomobile e dei Comandi Stazione dipendenti dalla Compagnia, è di un arresto, una denuncia e una persona segnalate per droga con il sequestro di 100 grammi di hashish.

Nel pomeriggio di ieri, a Colleferro, i Carabinieri della locale Stazione nel corso di un controllo scattato nei confronti di un 25enne, hanno notato la sua eccesiva agitazione, circostanza che li ha insospettiti e indotti ad eseguire più accurate verifiche sul suo conto.

Durante una perquisizione, il 25enne è stato trovato nella disponibilità di un panetto di hashish del peso di 100 g, motivo per cui il giovane è stato arrestato e la droga sequestrata.

Al termine formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari come disposto dal Tribunale di Velletri.

Sempre a Colleferro, nella serata di ieri, a finire nella rete dei militari della locale Stazione è stato un giovane 18enne italiano trovato in possesso di 0,5 g di hashish e 2 g di marijuana. In questo caso per il 18enne è scattata la segnalazione alla Prefettura di Roma quale consumatore.

Poco dopo, nei pressi delle zone della “movida” di Colleferro, un equipaggio del NORM della Compagnia ha controllato un 56enne di Carpineto Romano alla guida della sua autovettura. L’uomo si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti volti a stabilire l’eventuale uso di sostanze alcoliche, per cui la patente di guida gli è stata ritirata, nelle more della sospensione che verrà disposta dalla Prefettura.

In totale, nel corso dell’attività, sono stati identificate 197 persone, controllati 118 autoveicoli e 2 esercizi pubblici di Colleferro.