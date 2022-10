Prenestino. Controlli a 360 gradi da parte della Polizia di Stato. L’attenzione degli investigatori, durante un mirato servizio c.d. ad alto impatto, si è focalizzata non solo sul controllo del territorio, ma anche sul rispetto delle normative da parte di strutture alberghiere, bar e sul contrasto allo sfruttamento della prostituzione.

Ennesimo servizio “ad alto impatto” nel quartiere Prenestino svolto con il coordinamento del competente Distretto di PS e la collaborazione della Divisione Polizia Amministrativa e del Reparto Prevenzione Crimine Lazio.

Controllate più di 150 persone e 68 veicoli.

Prestata particolare attenzione al contrasto della prostituzione per le vie del quartiere: 11 le persone sanzionate per violazione al regolamento di Polizia Urbana.

I poliziotti hanno poi controllato un hotel della zona di Centocelle. Il titolare è stato sanzionato per 7.200 euro per la mancata esposizione del segno distintivo dell’attività e per la presenza di più posti letto rispetto a quelli previsti. Nella stessa struttura è stato trovato un uomo non in regola con il contratto di lavoro, un impianto di video sorveglianza non autorizzato, alcune difformità sulla SCIA, delle irregolarità sul registratore di cassa e la mancata revisione del sistema antincendio; il tutto sarà segnalato alla Magistratura ed agli Uffici competenti.

Sanzionato per circa 3.500 euro un bar nello stesso quartiere per violazioni alla cartellonistica e apparecchiatura dedicata al contrasto dell’abuso di sostanze alcoliche.