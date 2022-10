Per motivi ancora da appurare, sull’autostrada A1 un’auto è andata in fiamme. L’episodio è avvenuto nella mattinata di oggi, 28 ottobre 2022, tra Valmontone la diramazione di Roma Sud, in direzione della Capitale.

Autostrada A1, auto in fiamme tra Valmontone e Roma Sud oggi

L’incendio ha causato disagi alla circolazione. Sul posto sono giunti prontamente i vigili del fuoco.

Ancora non sono chiare le dinamiche, né se vi siano stati feriti. Potrebbero seguire aggiornamenti in merito. Intanto, la viabilità sta tornando alla normalità

Foto di repertorio