Al via i lavori, da parte di Anas (Gruppo FS Italiane), di demolizione e ricostruzione del viadotto dell’Aeroporto lungo la statale 296 “della Scafa”.

I dettagli

L’annuncio degli interventi è stato fatto nel corso della conferenza stampa che si è tenuta presso la sala consiliare del Comune di Fiumicino.

I lavori per un investimento pari a 40 milioni di euro, prevedono la demolizione di impalcato e pile dell’esistente viadotto in calcestruzzo e la successiva ricostruzione in sede, con strutture in acciaio.

Nello specifico, i lavori di demolizione e ricostruzione del viadotto dell’Aeroporto, previsti sui 650 metri di sviluppo della struttura risalente agli anni ’60, prevedono inizialmente la realizzazione della carreggiata in direzione aeroporto, mantenendo in esercizio l’esistente carreggiata in direzione Ostia, con doppio senso di marcia; successivamente verrà ribaltato il traffico sulla nuova carreggiata, consentendo i lavori sulla carreggiata in direzione Ostia.

È prevista, inoltre, una organizzazione dei flussi di traffico sulla viabilità esterna alla SS 296 della Scafa derivata dagli studi condotti in fase progettuale e concordata con il Comune di Fiumicino e con gli altri Enti coinvolti nei vari passaggi autorizzativi del progetto.

La durata complessiva dei lavori è di 26 mesi.