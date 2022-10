Che tempo farà nelle città e nelle province di Roma e Frosinone durante questo week-end? Ecco le previsioni meteo per le giornate di venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 ottobre 2022.

Previsioni meteo in provincia di Roma 28-29-30 ottobre 2022

Venerdì 28 ottobre: bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 27°C, la minima di 16°C.

Sabato 29 ottobre: bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 26°C, la minima di 16°C. Poche nubi nel corso del giorno, foschie o locali banchi di nebbia nelle valli interne in sollevamento nel corso del mattino. Valori massimi molto elevati con punte di 27-28°C in pianura.

Domenica 30 ottobre: bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima sarà di 24°C, la minima di 15°C.

Previsioni meteo in provincia di Frosinone 28-29-30 ottobre 2022

Venerdì 28 ottobre: bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima sarà di 25°C, la minima di 15°C. Lo zero termico si attesterà a 3674m.

Sabato 29 ottobre: bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 25°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3886m.

Domenica 30 ottobre: bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima sarà di 24°C, la minima di 14°C. Lo zero termico si attesterà a 3739m.

Foto di repertorio