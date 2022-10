Cinecittà, 25enne accoltellato alla schiena: è caccia al colpevole

A Roma, un 25enne è stato trovato in una pozza di sangue, riverso a terra, in via Publio Rutilio Rufo, vicino Cinecittà.

I fatti avvenuto al quartiere Tuscolano

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno provveduto a rianimare il giovane. Tuttavia, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Stando alle prime testimonianze, il giovane presentava degli evidenti segni di accoltellamento alla schiena. L’ipotesi principale è dunque quella dell’omicidio.

Da comprendere poi il movente. Le forze dell’Ordine hanno eseguito i rilievi di rito e ascoltato i testimoni, per cercare di comprendere l’esatta dinamica della vicenda, che potrebbe essere accaduta in notturna.

Foto di repertorio