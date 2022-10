Cpi Lazio: si cercano conduttori mezzi pesanti e escavatoristi

Come viene riportato da Circuito Lavoro, si cercano conduttori di mezzi pesanti e/o escavatoristi per conto di un’azienda operante nel settore dei trasporti di merci su strada per le sue sedi di Roma, Parigi e Genova.

L’opportunità di lavoro per l’azienda D&G SERVICE 2008 SRL è stata resa pubblica sul portale della Regione Lazio e la ricerca ha carattere di urgenza. C’è tempo fino al 10 novembre per candidarsi.

Requisiti

patente C o CE, indispensabile CQC merci + scheda tachigrafica

preferibile esperienza nel settore

possesso requisiti per assunzione agevolata (preferibile)

Info su contratto

A coloro che saranno selezionati verrà offerto un contratto a tempo indeterminato, full-time diurni e notturni. La retribuzione avverrà in base al CCNL di riferimento (circa 1800-2200 netti/mese). Sarà inoltre previsto rimborso vitto e alloggio. Le figure ricercate sono autisti per trasporto terra e asfalto. In sede di colloquio si valuterà se il lavoratore sarà da adibire anche all’attività di escavatorista.

Come candidarsi per conduttori mezzi pesanti e/o escavatoristi

Chi fosse interessato a partecipare alle selezioni dovrà inviare all’indirizzo preselezionecpipalestrina@regione.lazio.it il curriculum con estensione .doc o .pdf, con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo il Dlgs n. 196/2003 così come innovata dal regolamento UE 2016/679(GDPR). Nell’oggetto della mail si dovrà specificare il riferimento ID 990427 del profilo e come nome del file il nome e cognome del candidato, unitamente al format di autocandidatura debitamente compilato e sottoscritto e ad un valido documento di riconoscimento. Lo staff dei Servizi per l’Impiego di Palestrina invierà alla società i curricula preselezionati a seguito di verifica dei requisiti, in numero massimo triplo rispetto alla richiesta pervenuta.

I posti a disposizione sono 20, se il numero di candidature fosse molto più elevato si valuteranno i curriculum in ordine di invio tenendo quindi di conto dell’ordine cronologico.