Su delega della Procura della Repubblica di Roma, il Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Roma, in collaborazione con i Carabinieri della Stazione di Roma Ponte Milvio, ha operato il sequestro preventivo di un complesso sportivo sito in Roma, via Flaminia Vecchia, dando esecuzione ad un decreto emesso dal Gip del Tribunale di Roma per inadempienze alle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro e di sicurezza antincendio, in violazione del Decreto Legislativo 81/2008, già accertate mediante attività di controllo nell’ambito del servizio di vigilanza ispettiva.

Nello specifico, già nella primavera 2019, un sopralluogo nella struttura da parte del Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Roma aveva fatto emergere la mancata presentazione del progetto di sicurezza antincendio, tale inadempienza è perdurata sino all’ottobre 2022.

A tale violazione si aggiunge l’accertamento di un intralcio di via d’esodo al piano terra, stante la presenza di un macchinario e la mancata dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico e delle luci d’emergenza.

A seguito dell’accertamento di inadempienze alle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro ed di sicurezza antincendio e a causa del perdurare del mancato adempimento delle misure prescritte per il superamento delle difformità, la Procura della Repubblica di Roma ha richiesto ed ottenuto dal Tribunale Ordinario di Roma il provvedimento di sequestro preventivo del complesso sportivo, eseguito questa mattina da personale del Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Roma con l’ausilio dei Carabinieri della Stazione di Roma Ponte Milvio.