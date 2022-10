Il programma di screening oncologico del colon retto, gratuito per uomini e donne dai 50 ai 74 anni si può ora effettuare anche a casa in piena autonomia.

I dettagli

La diagnosi precoce del tumore del Colon Retto è possibile, attraverso la regolare esecuzione ogni due anni di un Test per la ricerca del sangue occulto nelle feci, esame efficace nella prevenzione e nell’accertamento delle neoplasie dell’intestino al loro primo stadio.

L’obiettivo è rimuovere l’eventuale presenza di polpi in una fase precoce, quando non danno alcun disturbo. In questo modo si interviene in maniera meno aggressiva e aumentano le possibilità di cura.

Il Programma di Screening è offerto gratuitamente, dal test SOF (Sangue Occulto Feci) agli esami di approfondimento e alle cure che dovessero eventualmente rendersi necessarie.

Chi non avesse mai ricevuto un invito dalla ASL o non avesse mai aderito al programma, può telefonare al Numero Verde della ASL di riferimento 800 003 422 per chiedere un appuntamento.

Di seguito, il file per sapere dove ritirare il test: screening-colon-retto-elenco-centri-distribuzione-kit