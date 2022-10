Roma. Al via da questa notte i lavori sulla Cassia: i dettagli

“Partono questa notte i lavori di manutenzione straordinaria su via Cassia, dall’incrocio con via Oriolo Romano, subito dopo Corso Francia, fino all’incrocio con via Giuseppe Adami in zona La Storta.

Complessivamente oltre 2,5 km sui quali, grazie a un finanziamento di circa 2 milioni di euro da parte della Regione Lazio, si interverrà nei tratti più ammalorati.

I lavori, che saranno eseguiti da Astral Spa, si svolgeranno dalle ore 21:00 alle ore 06:00 al fine di non intralciare il traffico. Esprimiamo un ringraziamento al Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, per la fattiva collaborazione”.

Così, in una nota, Astral spa.

Foto di repertorio