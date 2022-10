APPELLO A MINISTRO PIANTEDOSI

“Non è possibile assistere ancora all’ennesimo episodio di violenza, stavolta un ladro che devasta il pronto soccorso dell’ospedale Santo Spirito. Qualche giorno fa un gruppo di teppisti ha assaltato il San Camillo. È ora di dire basta. Rivolgo un appello al neoministro Matteo Piantedosi, conoscendo la sua attenzione alla materia già come Prefetto di Roma, affinché nella sua nuova veste metta in cima alle priorità l’apertura dei posti di Polizia negli ospedali per la tutela degli operatori e dei pazienti”.

Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato.