Treno investe bus sui binari: il video è choc

Le immagini sono molto impressionanti. Questo lunedì, intorno alle 9:50, un treno si è scontrato con un autobus a un passaggio a livello a Bergen op Zoom, nel sud dei Paesi Bassi, tagliandolo letteralmente in due.

Il pullman rimasto bloccato è stato centrato in pieno

“Grazie a Dio l’autobus era vuoto tranne che per l’autista”, ha riferito l’area di soccorso del Brabante settentrionale. L’uomo è scioccato, ma miracolosamente illeso. Non ci sono stati feriti tra gli 85 passeggeri del treno. Illeso e sotto shock anche il macchinista. Al momento non è ancora chiaro come l’autobus sia finito sui binari mentre un treno si avvicinava.

È deragliato dopo la collisione. Il traffico ferroviario, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è interrotto. Sono state predisposte le navette degli autobus. È stata aperta un’indagine. Di sehuito le immagini scioccanti dello scontro: