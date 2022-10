ADR Aeroporti di Roma: le posizioni aperte

Di seguito è possibile conoscere le posizioni aperte in ADR Aeroporti su Fiumicino e Ciampino:

Advertising Business Specialist;

Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione;

Project Staffing Expert sicurezza in fase di esecuzione;

Project Manager manutenzione impianti BHS;

Project Manager manutenzione Ciampino;

Infermieri professionali;

Tecnico pianificazioni impianti;

Tecnico compensation e benefit;

Responsabile operations impianti elettrici;

Project Manager impianti aeroportuali;

Project Manager manutenzione infrastrutture civili;

Junior Project Manager;

I requisiti richiesti per candidarsi

Per candidarsi in ADR è necessario conoscere i requisiti richiesti dall’azienda, che dipendono in larga parte dalla posizione per cui si vuole candidare. Oltre alla laurea triennale o specialistica nel settore di riferimento (come marketing, ingegneria Elettrica/Energetica/Meccanica/Civile/Edile, economia e scienze infermieristiche), è necessario aver maturato un’esperienza compresa tra i 3 e i 5 anni oltre a titoli e competenze specifiche che è possibile consultare direttamente sul sito dell’azienda, collegandosi a questa sezione.

Come candidarsi

Candidarsi e partecipare alle selezioni in ADR è semplice: basta collegarsi alla piattaforma web a questa pagina. Qui si potranno trovare le diverse opportunità di carriera aperte. Una volta selezionata la posizione di proprio interesse, basterà rispondere online inoltrando il proprio curriculum vitae nella banca dati di ADR.