Rocca Cencia, controlli negli edifici popolari: allacci idrici ed elettrici abusivi

La scorsa mattina, i Carabinieri della Compagnia di Frascati, unitamente a personale dell’Ater, della società elettrica “Areti Spa” e della società di fornitura idrica “Acea Ato2”, hanno eseguito una serie di controlli presso le palazzine popolari di via Nocera Terinese, in zona Rocca Cencia al fine di verificare la presenza di allacci abusivi alle reti elettrica ed idrica e di accertare eventuali occupazioni abusive di locali.

Ecco tutti i dettagli

Ad esito delle attività, i Carabinieri hanno denunciato a piede libero 6 persone, a vario titolo, per furto ed invasione di terreni ed edifici di proprietà del comune di Roma.

I Carabinieri e il personale specializzato hanno immediatamente rimosso gli allacci abusivi e ripristinato lo stato dei luoghi. Il danno alle società fornitrici è in corso di quantificazione.

L’attività rientra nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma per contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Matteo Piantedosi in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.