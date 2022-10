Brutto incidente a Genazzano tra un’auto e un trattore. Morto Enzo Sebastianelli, imprenditore, proprietario di un agriturismo situato in via Valmontone.

Morto 70enne per incidente: addio a Enzo Sebastianelli

L’incidente si è verificato in via Valmontone, nell’area di Colle Santa Maria. Da quello che emerge dalle prime informazioni, un’auto e un trattore hanno avuto un brutto scontro. Le dinamiche del sinistro sono tutte al vaglio degli inquirenti.

Il conducente dell’auto è rimasto ferito in modo grave, tanto che si è reso necessario il trasporto in ambulanza in uno dei nosocomi di Roma. L’uomo a bordo del trattore invece, Enzo Sebastianelli, sarebbe morto sul colpo.