BASTA !

è la denominazione che Associazione Commercianti Colleferro ha voluto dare alla manifestazione che ha promosso ed organizzato e che si terra

GIOVEDI 27 OTTOBRE ALLE ORE 18.00 IN PIAZZA ITALIA A COLLEFERRO .

“Vogliamo dire BASTA a questa crisi infinita, partita dalla pandemia e che ora sta riducendo sul lastrico famiglie ed imprese con i costi dell’energia ormai insostenibili ,l’aumento smisurato dei generei di prima necessità i cui costi stanno superando le reali disponibilità delle famiglie , il freddo è alle porte e presto l’impossibilità di scaldare luoghi di lavoro ed abitazioni porterà un picco di malattie che le strutture sanitarie già al collasso non saranno in grado di gestire.

Vogliamo dire BASTA all’aggressione perpetrata in maniera sistematica dall’ AGENZIA DELLE ENTRATE con la partenza di milioni di cartelle esattoriali impossibili da sostenere alle BANCHE che tentano di aggredire i patrimoni delle aziende che non riescono più a restituire i prestiti contratti , Alle migliaia di procedimenti ingiuntivi, pignoramenti e precetti che rischiano di rovinare per sempre famiglie ed imprese che nessuna colpa hanno di quanto ci sta accadendo da circa 3 anni .

Nel corso della manifestazione raccoglieremo le testimonianze di cittadini ed imprenditori che lottano ogni giorno contro questa ingiustizia.

E’ IMPORTANTE ESSERCI”.

IL PRESIDENTE

Giuseppe Antonio CAPUANO

ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI COLLEFERRO