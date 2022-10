Bonus 150 euro: come funziona, a chi spetta e quando verrà erogato

Dopo il bonus dei 200 euro, erogato nei mesi scorsi, tanti italiani aspettano un ulteriore bonus di 150 euro. Ecco alcune info.

A chi spetta il bonus di 150 euro

lavoratori dipendenti

autonomi

stagionali

domestici

lavoratori del mondo dello spettacolo

titolari della pensione, dell’assegno sociale e dell’invalidità

titolari di trattamenti di accompagnamento alla pensione

co.co.co, dottorandi e assegnisti di ricerca iscritti alla Gestione Separata

percettori di reddito di cittadinanza, naspi e Dis-Coll e disoccupazione agricola

autonomi senza partita Iva con contratti d’opera nel 2021

incaricati alle vendite a domicilio

chi ha avuto nel 2021 l’indennità per lavoratori stagionali del turismo, stabilimenti termali, spettacolo e sport.

I requisiti per inviare la domanda

Che requisiti bisogna avere per il bonus di 150 euro? Partiamo col dire che ben 22 milioni di italiani sono interessati a ricevere questi soldi. Tutti i beneficiari devono avere un reddito inferiore ai 20.000 euro annui lordi. I pensionati o chi percepisce il reddito di cittadinanza riceveranno il contributo in maniera automatica, altri come i lavoratori dipendenti dovranno firmare un modulo.

Quando verrà erogato

Il bonus verrà erogato, per i pensionati, nel mese di novembre 2022, mentre il resto dei lavoratori molto probabilmente lo riceverà da dicembre in poi.