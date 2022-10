Francesco Valdiserri è morto a soli 19 anni, dopo essere stato investito da un’auto sulla Cristoforo Colombo: la conducente dell’auto, una ragazza di 23 anni, è stata arrestata con l’accusa di omicidio stradale.

Roma. Francesco muore investito a 19 anni: arrestata 23enne

E’ stata arrestata la ragazza alla guida dell’auto che ha investito e ucciso Francesco Valdiserri su via Cristoforo Colombo. Il tragico episodio si è verificato la notte tra il 19 e il 20 ottobre 2022.

La giovane, in base a quanto si apprende, è risultata positiva agli esami tossicologici ed alcolemici: per questo motivo, è al momento agli arresti domiciliari. Sequestrata anche l’auto. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Foto di repertorio