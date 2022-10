Nella notte tra sabato 15 e domenica 16 ottobre scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Cassino hanno tratto in arresto un 51enne originario della valle dei santi che ha richiesto l’intervento dei militari per recuperare il proprio cane scappato da casa e rifugiatosi in una abitazione vicina.

I Carabinieri, una volta recuperato il cucciolo, hanno invitato il proprietario a tenerlo al guinzaglio per evitare il ripetersi dell’episodio ma quest’ultimo, udito ciò, ha cambiato atteggiamento mostrandosi ostile nei loro confronti fino al punto di impugnare una catena in ferro e minacciarli, addirittura spintonando uno di essi.

La furia dell’uomo è stata immediatamente contenuta e nessuno si è fatto male ma il malcapitato è stato indagato, in sede di giudizio con rito direttissimo dinanzi al Tribunale di Cassino del reato di resistenza a pubblico ufficiale per il quale è stato condannato a quattro mesi di reclusione con pena sospesa e rimesso in libertà. Continua l’impegno del Comando Compagnia Carabinieri di Cassino nel contrasto ad ogni forma di illegalità per rispondere alla richiesta di sicurezza