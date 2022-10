Montecompatri, un pranzo solidale per aiutare la ricerca scientifica

Un pranzo solidale per aiutare la ricerca scientifica a Montecompatri. Inoltre, guest star l’ex calciatore della nazionale francese e dell’As Roma, Vincent Candela. A organizzarla è l’Associazione ACMT-Rete per la malattia di Charcot-Marie-Tooth.

POSTI LIMITATI

Per le prenotazioni iban e/o il link Paypal, si può fare come è più comodo, nella causale bisogna scrivere

Pranzo solidale n°__adulti n°__bambini

Ed aggiungerci una email

Il ricavato è a favore della ricerca scientifica per la malattia di charcot marie tooth

Grazie

https://bit.ly/SostieniACMT-Rete

IT84k0306909606100000157466