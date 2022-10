5 modi di dire spagnoli che devi conoscere

Sapevi che lo spagnolo è la seconda lingua più parlata al mondo, e che è molto diffusa anche in Italia? Inoltre, secondo uno studio recente, nella Penisola ci sono circa 26 mila residenti spagnoli, concentrati soprattutto in regioni come la Lombardia e il Lazio. Quindi, se vuoi essere in grado di comunicare con loro, imparare lo spagnolo è un ottimo punto di partenza. Ecco perché oggi scopriremo insieme 5 modi di dire spagnoli che dovresti conoscere assolutamente.

5 modi di dire spagnoli che dovresti conoscere

Per prima cosa, occorre una premessa: conoscere i modi di dire non equivale a saper parlare una lingua, e questo vale ovviamente per qualsiasi idioma. Il consiglio, dunque, è di iniziare con queste frasi e poi di imparare lo spagnolo seguendo un corso online, come quello proposto da italki ad esempio.

1. “Dar gato por liebre”

Questa espressione si usa per descrivere quando qualcuno viene ingannato o raggirato. La traduzione letterale sarebbe “dare un gatto in cambio di una lepre”, ed è spesso usata per descrivere situazioni in cui qualcuno pensava di fare un buon affare ma alla fine è stato fregato. Di solito questa espressione si usa quando qualcuno compra qualcosa prendendo un bidone, ma in linee generali funziona per qualsiasi raggiro subito.

2. “No hay mal que por bien no venga”

Questo modo di dire significa “ogni male ha un lato positivo” (anche se questa traduzione non è esattamente letterale). Si usa per ricordare a qualcuno che anche le esperienze negative possono avere esiti positivi, insegnandoci ad esempio qualcosa. Per esempio, potresti dire questa frase ad un amico che è stato appena licenziato. Anche se si tratta di un’esperienza negativa, potrebbe sfruttare questa opportunità per trovare un lavoro migliore, che possa piacergli di più.

3. “No tener pelos en la lengua”

Anche in questo caso il significato non è poi così difficile da comprendere. La frase vuol dire “non avere peli sulla lingua”, e si usa per descrivere qualcuno che è molto loquace, proprio come avviene in italiano, e che dice sempre le cose come stanno o come le pensa, senza veli. Seguendo corsi come quelli su italki si imparano anche espressioni del genere.

4. “Ser un pan de Dios”

La frase in questione significa “essere un dono di Dio”. Si usa per descrivere una persona molto positiva, che si impegna sempre per gli altri e che fa le cose spontaneamente, senza pensare ad un tornaconto personale. Per esempio, si potrebbe dire di un amico che fa molta beneficienza o che si spende sempre per il bene degli amici.

5. “No hay dos sin tres”

Pure in questa circostanza la somiglianza con l’italiano è palese. Questa espressione spagnola, infatti, vuol dire esattamente “non c’è due senza tre”. Com’è chiaro, si usa quando qualcosa accade due volte e ci si aspetta che accada anche una terza volta. Ad esempio, se la corrente va via due volte in una settimana, si potrebbe dire no hay dos sin tres, aspettandosi che succeda di nuovo.