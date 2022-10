E-commerce: è boom di acquisti online, ma quali sono gli articoli più venduti?

Il grande boom di acquisti online in Italia e nel mondo, iniziato a partire dal 2020, in concomitanza con la pandemia da Covid-19, non accenna ad arrestarsi e anzi fa registrare cifre da record.

Secondo i dati dell’European E-commerce Report 2022 di Eurostat, in Italia, a fine 2021, il 82% della popolazione aveva accesso a internet e, di questi, ben il 59% era solito acquistare beni o servizi online. Per il 2022 è prevista una crescita di entrambi i dati, con un picco del 62% di e-shopper su ben il 85% della popolazione che, a fine anno, dovrebbe avere accesso alla rete.

Acquisti online: il perché del successo

La crescita esponenziale degli acquisti in rete e il conseguente successo degli e-commerce sono dipesi in gran parte da una serie di fattori concomitanti che hanno giocato in sinergia, favorendo il quadro attuale della situazione. Tra questi rientrano i lockdown dovuti alla pandemia da Covid-19, il miglioramento delle tecnologie informatiche e dei sistemi di sicurezza, nonché la crescente fiducia dei consumatori nei confronti di questo metodo di acquisto.

Un importante ruolo è ricoperto da portali come, per esempio, il sito scegliconcura.it, che mette a disposizione dei consumatori consigli per la scelta dei prodotti, offrendo una panoramica generale sulle caratteristiche da valutare per effettuare un acquisto sicuro.

Visitando il portale sopraindicato, per fare un esempio, l’utente potrà scoprire, grazie a interessanti articoli di approfondimento, come iscrivere il proprio cane a un corso di educazione, come e perché scegliere una cabina armadio in cartongesso, quali caratteristiche valutare prima di acquistare online un’aspirapolvere e tanto altro ancora.

E-commerce: quali sono gli articoli più venduti

Il report Eurostat riporta alcuni dati di rilievo per quanto riguarda gli articoli più venduti online nei Paesi dell’Unione Europea. Il primo posto, per quanto riguarda i beni materiali, è occupato da indumenti, scarpe e accessori, acquistati dal 68% degli e-shopper, mentre all’ultimo si posizionano, con il 9%, i veicoli, dalle automobili alle biciclette.

Per quanto riguarda i beni non materiali, al primo posto, con il 31%, si classificano film e serie tv in streaming, mentre il fondo della classifica, con il 2%, è occupato dai biglietti per gli eventi sportivi.

La top five dei beni materiali più venduti

Ecco le prime dieci categorie di articoli più venduti sul web:

Abbigliamento, scarpe e accessori : gli utenti del web amano acquistare abbigliamento e accessori online, scegliendo comodamente gli articoli che andranno ad arricchire guardaroba e outfit.

: gli utenti del web amano acquistare abbigliamento e accessori online, scegliendo comodamente gli articoli che andranno ad arricchire guardaroba e outfit. Libri, dvd, cd e, più in generale, prodotti multimediali su supporto fisico, dunque non in streaming: questi prodotti occupano il secondo posto della classifica, mostrando come, nonostante la possibilità di utilizzare formati puramente digitali, molti utenti amino ancora avere fra le mani l’oggetto fisico.

e, più in generale, prodotti multimediali su supporto fisico, dunque non in streaming: questi prodotti occupano il secondo posto della classifica, mostrando come, nonostante la possibilità di utilizzare formati puramente digitali, molti utenti amino ancora avere fra le mani l’oggetto fisico. Mobili e accessori per la casa e per il giardino : arredare casa è sempre più facile e divertente, anche grazie ai programmi messi a disposizione degli utenti da alcuni e-commerce di mobili e arredamento, tramite i quali è possibile studiare la disposizione dei mobili prima di acquistarli.

: arredare casa è sempre più facile e divertente, anche grazie ai programmi messi a disposizione degli utenti da alcuni e-commerce di mobili e arredamento, tramite i quali è possibile studiare la disposizione dei mobili prima di acquistarli. Cosmetici e prodotti di bellezza : sono molti internauti scelgono di acquistare prodotti di bellezza, come creme corpo e viso, lozioni per i capelli, sfruttando le grandi possibilità di scelta offerte dal web.

: sono molti internauti scelgono di acquistare prodotti di bellezza, come creme corpo e viso, lozioni per i capelli, sfruttando le grandi possibilità di scelta offerte dal web. Articoli sportivi: passare tante ore davanti al computer non porta, a quanto pare, a trascurare il benessere fisico. Sono infatti tantissimi gli utenti che utilizzano gli e-commerce di settore e non per acquistare articoli, attrezzi e accessori per lo sport.

Non rientrano nella classifica delle cinque categorie di prodotti più venduti, ma sono comunque molto acquistati sul web anche computer e smartphone, elettrodomestici ed elettronica di consumo, nonché i farmaci, tra le new entry degli ultimi anni.