Paura a Nemi, viene punto più volte alla testa dalle vespe: è allergico

Il Sindaco BERTUCCI plaude al pronto intervento che ha permesso di aiutare e salvare una persona alla valle del lago.

Paura a Nemi, in zona Valle del Lago

Ore 12:30, in Nemi (RM), personale locale Stazione Carabinieri, corso servizio perlustrativo, interveniva in soccorso di uomo, classe 1956, che, durante attività agricola, veniva ripetutamente punto alla testa da alcune vespe ed essendo allergico accusava immediatamente gravi sintomi.

Intervento dei militari richiesto da una donna che si trovava insieme al malcapitato ed ha notato la pattuglia in transito.

Poco dopo giungeva sul posto la sorella della donna la quale procurava medicinale (cortisone) per l’immediata somministrazione (indicata dal 118 in contatto telefonico).

Successivamente giungeva personale 118 che prestava le necessarie cure e trasportava il soggetto al NOC non in pericolo di vita.

E’ starò Attivato anche elisoccorso risultato poi non necessario.

I militari intervenuti hanno prestato aiuto alle due donne nel far deglutire al soggetto le compresse di cortisone.