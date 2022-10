Valmontone Outlet, domenica 23 ottobre ci sarà il cast di “Mare Fuori”

L’Outlet di Valmontone è pronto ad ospitare parte del cast della famosissima serie “Mare Fuori”.

Cast di “Mare Fuori” all’outlet di Valmontone

Una grande occasione per i fan “Mare Fuori” che potranno incontrare i loro beniamini. Domenica 23 ottobre 2022 , nella piazza centrale del Valmontone Outlet, intorno alle 16 e 30, ci sarà una parte del cast della bellissima serie Rai.

Ad essere presenti ci saranno Giacomo Giorgio (in arte Ciro Ricci), Artem (Pino) e Antonio Orefice (Totò).

Come fare per accedere

Per accedere al Meet & Greet: Accesso consentito solo in possesso di pass (in totale sono 1500). Puoi ritirare il pass da Sabato 15 Ottobre presso l’ufficio informazioni (quantità max ritirabile 2 pass) e non è possibile prenotare il pass, ma sarà necessario ritirarlo direttamente in Outlet.

1 pass da diritto ad 1 ingresso per 1 persona. Il giorno dell’evento saranno previste foto di gruppo (non singole) , 4/5 persone