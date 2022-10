Furti d'auto, attenzione la trucco della bottiglietta

Si sa, come la tecnologia avanza di pari passo, lo fa anche l’ingegno dei ladri e dei malviventi. Non solo per quanto riguarda il settore della cybersicurezza si fanno continuamente progressi per star dietro a tutti i criminali in rete, ma anche nel mondo reale se ne inventano una nuova al giorno.

Stiamo parlando del trucco della bottiglietta, l’ultima trovata dei ladri d’auto per approfittare dell’ingenuità dei malcapitati automobilisti.

Trucco della bottiglietta: come funziona

Il malvivente di turno non fa altro che incastrare una bottiglietta d’acqua vuota tra il parafango della vostra auto e le ruote. In tal modo, quando l’autista metterà in moto e partirà, l’auto farà un rumore strano. Colto da sorpresa, scenderà per dare un’occhiata e, magari preso dalla fretta, lascerà le chiavi di accensione all’interno del quadro, magari anche con il motore acceso e lo sportello aperto. In questo frangente, uno o più ladri si sono già appostati in attesa del momento propizio. Se l’automobilista si è mostrato distratto, approfitteranno di questo attimo.

Altrimenti, resteranno appostati e l’autista non si renderà nemmeno conto del rischio corso, ma al massimo penserà che una semplice bottiglia d’acqua sia rimasta casualmente incastrata nella parte inferiore della vettura.

Dunque, fate molta attenzione qualora doveste trovare una bottiglia d’acqua nei pressi della vostra auto, e soprattutto non uscite mai dalla vettura lasciando le chiavi nel quadro lo sportello e i finestrini aperti.