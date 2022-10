LAZIO: D’AMATO, “ORGOGLIOSI PER 5 AZIENDE SANITARIE IN FINALE PER OSCAR DELLA SANITA”

SANITA’ DEL LAZIO GUARDA AL FUTURO, TRA INNOVAZIONE E UMANIZZAZIONE DELLE CURE

“Sono cinque le aziende sanitarie del Lazio giunte alla fase finale per l’assegnazione degli Oscar della Sanità ovvero i ‘Lean Healthcare Award 2022′. E’ una notizia che ci riempie di orgoglio. Un premio che promuove le migliori realtà innovative nel campo della sanità e della salute e tra le finaliste troviamo la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli, l’Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I, il Policlinico Tor Vergata, l’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata e la ASL Roma 4.

Oltre 200 i progetti valutati con l’obiettivo di valorizzare soluzioni all’avanguardia che siano in grado di ridurre gli sprechi ed efficientare le risorse a disposizione. La sanità del Lazio dimostra di avere uno sguardo al futuro e di saper coniugare le innovazioni tecnologiche con l’umanizzazione delle cure mettendo al centro i bisogni della persona”.

Lo comunica l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

FOTO DI REPERTORIO